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У британському місті рятують чоловіка, який завис на верхівці 88-метрової труби

Понеділок, 28 жовтня 2019, 13:21

У британському місті Карлайл проходить рятувальна операція, в ході якої намагаються врятувати чоловіка, який висить на вершині 88-метрової труби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На фотографіях і на відео з місця інциденту видно, що чоловік, ймовірно, повис ногами до верху на вершині труби, яка була побудовані в 1836 році як частина млина і в той час була восьмим за висотою димоходом у світі.

 

За попередніми даними, чоловік провисів там всю ніч, як він там опинився, невідомо.

Свідки розповіли, що крики чоловіка було чутно близько 3 години ночі, після чого поліція прибула на місце події.

Поліція перекрила район, також для участі в рятувальній операції був викликаний вертоліт.

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