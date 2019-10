У британському місті рятують чоловіка, який завис на верхівці 88-метрової труби

У британському місті Карлайл проходить рятувальна операція, в ході якої намагаються врятувати чоловіка, який висить на вершині 88-метрової труби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На фотографіях і на відео з місця інциденту видно, що чоловік, ймовірно, повис ногами до верху на вершині труби, яка була побудовані в 1836 році як частина млина і в той час була восьмим за висотою димоходом у світі.

За попередніми даними, чоловік провисів там всю ніч, як він там опинився, невідомо.

Emergency Service and Mountain Rescue teams are still at Dixon’s Chimney in #Carlisle as they’re attempting to rescue a man dangling from the top. We’ll be hearing from police soon... pic.twitter.com/ydofMsgrSd