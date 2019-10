В британском городе спасают мужчину, который завис на верхушке 88-метровой трубы

В британском городе Карлайл проходит спасательная операция, в ходе которой пытаются спасти мужчину, висящего на вершине 88-метровой трубы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На фотографиях и на видео с места инцидента видно, что человек, вероятно, повис ногами вверх на вершине трубы, которая была построена в 1836 году как часть мельницы и в то время была восьмым по высоте дымоходом в мире.

По предварительным данным, мужчина провисел там всю ночь, как он там оказался, неизвестно.

Emergency Service and Mountain Rescue teams are still at Dixon’s Chimney in #Carlisle as they’re attempting to rescue a man dangling from the top. We’ll be hearing from police soon... pic.twitter.com/ydofMsgrSd