В британском городе спасают мужчину, который завис на верхушке 88-метровой трубы
В британском городе Карлайл проходит спасательная операция, в ходе которой пытаются спасти мужчину, висящего на вершине 88-метровой трубы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
На фотографиях и на видео с места инцидента видно, что человек, вероятно, повис ногами вверх на вершине трубы, которая была построена в 1836 году как часть мельницы и в то время была восьмым по высоте дымоходом в мире.
По предварительным данным, мужчина провисел там всю ночь, как он там оказался, неизвестно.
Emergency Service and Mountain Rescue teams are still at Dixon’s Chimney in #Carlisle as they’re attempting to rescue a man dangling from the top. We’ll be hearing from police soon... pic.twitter.com/ydofMsgrSd— CFM Radio News (@CFMRadioNews) October 28, 2019
Свидетели рассказали, что крики мужчины услышали около трех часов ночи, после чего полиция прибыла на место происшествия.
Полиция перекрыла район, также для участия в спасательной операции был вызван вертолет.