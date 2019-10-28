Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

В Польше задержали и арестовали российского шпиона

ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора об "открытом небе" - WSJ






В британском городе спасают мужчину, который завис на верхушке 88-метровой трубы

Понедельник, 28 октября 2019, 13:21

В британском городе Карлайл проходит спасательная операция, в ходе которой пытаются спасти мужчину, висящего на вершине 88-метровой трубы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На фотографиях и на видео с места инцидента видно, что человек, вероятно, повис ногами вверх на вершине трубы, которая была построена в 1836 году как часть мельницы и в то время была восьмым по высоте дымоходом в мире.

 

По предварительным данным, мужчина провисел там всю ночь, как он там оказался, неизвестно.

Свидетели рассказали, что крики мужчины услышали около трех часов ночи, после чего полиция прибыла на место происшествия.

Полиция перекрыла район, также для участия в спасательной операции был вызван вертолет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания инциденты
powered by lun.ua