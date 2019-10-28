У Туреччині затримали 20 іноземців за підозрою у зв’язках з ІДІЛ

Щонайменше 20 осіб були затримані 28 жовтня в Анкарі за підозрою у зв'язках з терористичною організацією "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Всі підозрювані є іноземними громадянами, їх затримали в ході спільної операції контртерористичних підрозділів провінційного Департаменту поліції і турецької Національної розвідувальної організації (MIT).

Затримання проводилися за кількома адресами.

Підозрювані будуть направлені в міграційне управління для депортації.

Туреччина визнала ІДІЛ терористичною організацією в 2013 році.

З тих пір Туреччина неодноразово піддавалася нападам терористів ІДІЛ. В результаті цих нападів загинуло 315 осіб.