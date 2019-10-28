В Турции задержали 20 иностранцев по подозрению в связях с ИГИЛ
Понедельник, 28 октября 2019, 15:21
По меньшей мере 20 человек были задержаны 28 октября в Анкаре по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.
Все подозреваемые являются иностранными гражданами, их задержали в ходе совместной операции контртеррористических подразделений провинциального Департамента полиции и турецкой Национальной разведывательной организации (MIT).
Задержание проводились по нескольким адресам.
Подозреваемые будут направлены в миграционное управление для депортации.
Турция признала ИГИЛ террористической организацией в 2013 году.
С тех пор Турция неоднократно подвергалась нападениям террористов ИГИЛ. В результате этих нападений погибло 315 человек.
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