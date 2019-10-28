В Турции задержали 20 иностранцев по подозрению в связях с ИГИЛ

По меньшей мере 20 человек были задержаны 28 октября в Анкаре по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Все подозреваемые являются иностранными гражданами, их задержали в ходе совместной операции контртеррористических подразделений провинциального Департамента полиции и турецкой Национальной разведывательной организации (MIT).

Задержание проводились по нескольким адресам.

Подозреваемые будут направлены в миграционное управление для депортации.

Турция признала ИГИЛ террористической организацией в 2013 году.

С тех пор Турция неоднократно подвергалась нападениям террористов ИГИЛ. В результате этих нападений погибло 315 человек.