Угорщина і Словенія закликали ЄС прискорити переговори про вступ Сербії до блоку

Угорщина і Словенія закликали Європейський Союз прискорити переговори про членство Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його словенський колега Мар'ян Шарец також висловили розчарування тим, що ЄС не зміг домовитися про початок переговорів про членство з Албанією і Північною Македонією.

Орбан сказав, що частина Балкан, яка все ще перебуває за межами Європейського союзу, "не може бути умиротворена і стабілізована без розвитку ситуації з Сербією".

Лідери двох країн також погодилися з необхідністю сприяти скороченню міграції в Європу шляхом збільшення допомоги регіонам, з яких прибувають мігранти. Обидві країни мають спільну програму з відправки медикаментів в Африку.