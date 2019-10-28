Венгрия и Словения призвали ЕС ускорить переговоры о вступлении Сербии в блок

Венгрия и Словения призвали Европейский Союз ускорить переговоры о членстве Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словенский коллега Марьян Шарец также выразили разочарование тем, что ЕС не смог договориться о начале переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией.

Орбан сказал, что часть Балкан, которая все еще находится за пределами Европейского союза, "не может быть умиротворенная и стабилизирована без развития ситуации с Сербией".

Лидеры двух стран также согласились с необходимостью способствовать сокращению миграции в Европу путем увеличения помощи регионам, из которых прибывают мигранты. Обе страны имеют совместную программу по отправке медикаментов в Африку.