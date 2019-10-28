Венгрия и Словения призвали ЕС ускорить переговоры о вступлении Сербии в блок
Понедельник, 28 октября 2019, 19:16
Венгрия и Словения призвали Европейский Союз ускорить переговоры о членстве Сербии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словенский коллега Марьян Шарец также выразили разочарование тем, что ЕС не смог договориться о начале переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией.
Орбан сказал, что часть Балкан, которая все еще находится за пределами Европейского союза, "не может быть умиротворенная и стабилизирована без развития ситуации с Сербией".
Лидеры двух стран также согласились с необходимостью способствовать сокращению миграции в Европу путем увеличения помощи регионам, из которых прибывают мигранты. Обе страны имеют совместную программу по отправке медикаментов в Африку.
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