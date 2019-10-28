Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом"

Президент США Дональд Трамп, обмовившись, назвав Володимира Зеленського "новим російським президентом".

Про це він заявив під час візиту на об'єднану авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд, транс крипт розмови наведений на сайті Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі Трамп вкотре запевнив, що 25 липня провів чудову розмову з президентом Зеленським.

"Викривач описав хибний виклад (телефонної) розмови. Тепер вони не хочуть говорити про викривача, оскільки вони не думали, що я збирався оприлюднити розмову. Коли я опублікував розмову, я підірвав дії Шиффа (голови комітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа - ред). І хотів би додати, що новий російський президент, хороший чоловік, зробив свою заяву. Нічого не було. Не було тиску на нього. Не було нічого такого", - сказав Трамп.

Після цього Трамп згадав заяву глави МЗС України Вадима Пристайка про відсутність тиску.