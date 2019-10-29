ЄС починає планувати торгові переговори з Британією після Brexit

Євросоюз почне розробляти стратегію торгових переговорів з Великобританією після Brexit на саміті лідерів в грудні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

За даними видання, в Брюсселі все більше зміцнюється впевненість в тому, що Британія рухається до загальних виборів і вирішенню першої фази Brexit.

Франція наполягає на тому, що в грудні лідери 27 країн ЄС повинні обговорити стратегію майбутніх переговорів про відносини з Великобританією.

"Добре було б сісти і викласти наші ідеї для майбутніх переговорів, щоб в самий розпал подій не реагувати на ту чи іншу подію Brexit", - сказав представник Єлисейського палацу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.

Сьогодні британський парламент вдруге голосуватиме за проведення позачергових виборів 12 грудня