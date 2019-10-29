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Brexit: Джонсон вдруге внесе в парламент пропозицію про вибори 12 грудня

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Brexit: Джонсон вдруге внесе в парламент пропозицію про вибори 12 грудня

Вівторок, 29 жовтня 2019, 08:09

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок знову спробує отримати схвалення парламенту на проведення дострокових виборів 12 грудня, незважаючи на те, що депутати вчора відхилили цю пропозицію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Джонсон представить короткий законопроєкт про дострокові вибори, для прийняття якого буде потрібно лише проста більшість, а не дві третини голосів, як було потрібно в попередніх голосуваннях.

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Але для прийняття рішення йому все одно знадобиться підтримка з боку Ліберальних демократів і Шотландської національної партії.

Лідер Палати громад Джейкоб Ріс-Могг сказав, що уряд хоче, щоб депутати обговорили всі етапи нового законопроєкт про вибори у вівторок.

Зазвичай законопроєкт обговорюється протягом декількох днів, але Ріс-Могг сказав, що законодавство буде "надзвичайно коротким, простим і обмеженим за обсягом".

В разі прийняття законопроєкт також повинен буде пройти через Палату лордів.

Джонсон в понеділок сказав депутатам, що парламент "недієздатний" і не може "більше тримати цю країну в заручниках", але лейбористи заявили, що прем'єр-міністру не можна довіряти.

Голосування відбулося після того, як прем'єр-міністр офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.

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Brexit Велика Британія
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