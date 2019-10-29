Brexit: Джонсон вдруге внесе в парламент пропозицію про вибори 12 грудня
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у вівторок знову спробує отримати схвалення парламенту на проведення дострокових виборів 12 грудня, незважаючи на те, що депутати вчора відхилили цю пропозицію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Джонсон представить короткий законопроєкт про дострокові вибори, для прийняття якого буде потрібно лише проста більшість, а не дві третини голосів, як було потрібно в попередніх голосуваннях.
Але для прийняття рішення йому все одно знадобиться підтримка з боку Ліберальних демократів і Шотландської національної партії.
Лідер Палати громад Джейкоб Ріс-Могг сказав, що уряд хоче, щоб депутати обговорили всі етапи нового законопроєкт про вибори у вівторок.
Зазвичай законопроєкт обговорюється протягом декількох днів, але Ріс-Могг сказав, що законодавство буде "надзвичайно коротким, простим і обмеженим за обсягом".
В разі прийняття законопроєкт також повинен буде пройти через Палату лордів.
Джонсон в понеділок сказав депутатам, що парламент "недієздатний" і не може "більше тримати цю країну в заручниках", але лейбористи заявили, що прем'єр-міністру не можна довіряти.
Голосування відбулося після того, як прем'єр-міністр офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня.
Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.