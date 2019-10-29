ЕС начинает планировать торговые переговоры с Британией после Brexit

Евросоюз начнет разрабатывать стратегию торговых переговоров с Великобританией после Brexit на саммите лидеров в декабре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По данным издания, в Брюсселе все больше укрепляется уверенность в том, что Великобритания движется к общим выборам и решению первой фазы Brexit.

Франция настаивает на том, что в декабре лидеры 27 стран ЕС должны обсудить стратегию будущих переговоров об отношениях с Великобританией.

"Хорошо было бы сесть и изложить наши идеи для будущих переговоров, чтобы в самый разгар событий не реагировать на то или иное событие Brexit", - сказал представитель Елисейского дворца.

Напомним, премьер-министр Великобритании официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января.

Это означает, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.