У парламенту Британії з'явився шанс домовитись про дострокові вибори

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін дав зрозуміти, що його партія готова підтримати проведення дострокових виборів на прохання прем'єра Джонсона.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це Корбін заявив у вівторок, звертаючись до тіньового кабінету.

За словами політика, його умова гарантувати неможливість виходу Британії без угоди виконана після того, як ЄС погодився відтермінувати Brexit до 31 січня 2020 року.

"Тепер ми почули від ЄС про підтвердження розширення дії статті 50 до 31 січня, тому на наступні три місяці наша умова зняти загрозу виходу без угоди виконана", - сказав він.

Щоб схвалити законопроєкт про дострокові вибори, необхідна проста більшість голосів. Тож, вірогідно, його буде схвалено, за умови, що лейбористи дадуть свою підтримку.

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Очікується, що британський парламент розгляне законопроєкт про дострокові вибори в грудні близько 19:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня після того, як британський парламент не підтримав його угоду про вихід.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.