У парламента Великобритании появился шанс договориться о досрочных выборах

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин дал понять, что его партия готова поддержать проведение досрочных выборов по просьбе премьера Джонсона.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом Корбин заявил во вторник, обращаясь к теневому кабинету.

По словам политика, его условие гарантировать невозможность выхода Британии без соглашения выполнено после того, как ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.

"Теперь мы услышали от ЕС о подтверждении расширения действия статьи 50 до 31 января, поэтому на следующие три месяца наше условие снять угрозу выхода без соглашения выполнено", - сказал он.

Чтобы принять законопроект о досрочных выборах, необходимо простое большинство голосов. Поэтому, вероятно, он будет одобрен, при условии, что его поддержат лейбористы.

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Ожидается, что британский парламент рассмотрит законопроект о досрочных выборах в декабре около 19:30 по местному времени.

Напомним, премьер-министр Великобритании официально принял предложение ЕС о продолжении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.

Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.