Учасників поминального обіду в Німеччині помилково нагодували пирогом з гашишем

На сході Німеччини похорон закінчився колективним прийомом наркотиків, коли скорботним родичам і близьким померлого випадково подали пиріг з гашишем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Поліція Ростока повідомила у вівторок, що після похорону у Вітхагені похоронна група вирушила в ресторан на каву з пирогом, як це прийнято в Німеччині. Однак після споживання пирога 13 осіб відчули нудоту і запаморочення та потребували медичної допомоги.

Поліцейське розслідування показало, що співробітниця ресторану, яка відповідає за випічку, попросила свою 18-річну дочку спекти пиріг.

Однак для поминального частування жінка випадково взяла з холодильника інший пиріг, який її донька приготувала для іншої нагоди.

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Поліція повідомила, що 18-річна дівчина наразі перебуває під слідством.

Інцидент стався в серпні, але не був оприлюднений раніше з поваги до засмучених родичів і близьких померлого.