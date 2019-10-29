Британія: Палата громад схвалила у другому читанні законопроєкт про дострокові вибори

Палата громад британського парламенту схвалила в другому читанні урядовий законопроєкт про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter Палати громад.

"У другому читанні законопроєкт про дострокові парламентські загальні вибори був схвалений без розбіжностей" - йдеться у повідомленні.

The second reading of the Early Parliamentary General Election Bill has been approved without division.



The Early Parliamentary General Election Bill: https://t.co/7PUOEmProT — UK House of Commons (@HouseofCommons) October 29, 2019

Перед остаточним читанням до законопроєкту будуть представлені поправки.

Раніше заступник спікера Ліндсей Хойл не дозволив депутатам проголосувати за поправки, неприйнятні для уряду. Попередньо було відібрано для голосування лише пропозицію про перенесення дати виборів з 12 на 9 грудня.

В уряді заявили про можливе відкликання законопроєкту у разі схвалення поправок, зокрема щодо зниження вікового цензу для голосування на виборах до 16 років.