Британія: Палата громад схвалила у другому читанні законопроєкт про дострокові вибори

Палата громад британського парламенту схвалила в другому читанні урядовий законопроєкт про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter Палати громад.

"У другому читанні законопроєкт про дострокові парламентські загальні вибори був схвалений без розбіжностей" - йдеться у повідомленні.

The second reading of the Early Parliamentary General Election Bill has been approved without division.



