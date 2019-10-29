Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС офіційно затвердив відтермінування Brexit

Шпигун викрав спіднє аль-Багдаді: подробиці ліквідації терориста №1

Чотири кораблі НАТО зайшли в Одесу

У парламенту Британії з'явився шанс домовитись про дострокові вибори






Британія: Палата громад схвалила у другому читанні законопроєкт про дострокові вибори

Вівторок, 29 жовтня 2019, 20:37

Палата громад британського парламенту схвалила в другому читанні урядовий законопроєкт про проведення дострокових парламентських виборів 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter Палати громад.

"У другому читанні законопроєкт про дострокові парламентські загальні вибори був схвалений без розбіжностей" - йдеться у повідомленні.

Перед остаточним читанням до законопроєкту будуть представлені поправки.

Раніше заступник спікера Ліндсей Хойл не дозволив депутатам проголосувати за поправки, неприйнятні для уряду. Попередньо було відібрано для голосування лише пропозицію про перенесення дати виборів з 12 на 9 грудня.

В уряді заявили про можливе відкликання законопроєкту у разі схвалення поправок, зокрема щодо зниження вікового цензу для голосування на виборах до 16 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua