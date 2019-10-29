Великобритания: Палата общин одобрила во втором чтении законопроект о досрочных выборах

Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Палаты общин.

"Во втором чтении законопроект о досрочных парламентских всеобщих выборах был одобрен без разногласий", - говорится в сообщении.

The second reading of the Early Parliamentary General Election Bill has been approved without division.



The Early Parliamentary General Election Bill: https://t.co/7PUOEmProT — UK House of Commons (@HouseofCommons) October 29, 2019

Перед окончательным чтением в законопроект будут представлены поправки.

Ранее заместитель спикера Линдсей Хойл не разрешил депутатам проголосовать за поправки, неприемлемые для правительства. Предварительно было отобрано для голосования только предложение о переносе даты выборов с 12 на 9 декабря.

В правительстве заявили о возможном отзыве законопроекта в случае одобрения поправок, в частности по снижению возрастного ценза для голосования на выборах до 16 лет.