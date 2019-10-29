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Великобритания: Палата общин одобрила во втором чтении законопроект о досрочных выборах

Вторник, 29 октября 2019, 20:37

Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Палаты общин.

"Во втором чтении законопроект о досрочных парламентских всеобщих выборах был одобрен без разногласий", - говорится в сообщении.

Перед окончательным чтением в законопроект будут представлены поправки.

Ранее заместитель спикера Линдсей Хойл не разрешил депутатам проголосовать за поправки, неприемлемые для правительства. Предварительно было отобрано для голосования только предложение о переносе даты выборов с 12 на 9 декабря.

В правительстве заявили о возможном отзыве законопроекта в случае одобрения поправок, в частности по снижению возрастного ценза для голосования на выборах до 16 лет.

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