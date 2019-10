Великобритания: Палата общин одобрила во втором чтении законопроект о досрочных выборах

Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Палаты общин.

"Во втором чтении законопроект о досрочных парламентских всеобщих выборах был одобрен без разногласий", - говорится в сообщении.

