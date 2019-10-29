Стрілянина біля мечеті у Франції: нападник хотів "помсти" за пожежу у Нотр-Дам

Літній чоловік, який влаштував стрілянину біля мечеті у французькому місті Байонна, поранивши двох людей, каже, що хотів помститися за пожежу у Соборі Паризької Богоматері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Прокурор Байонни Марк Маріє докладно розповів про мотиви стрілка, якому вже далеко за 80 років.

Він сказав, що чоловік, який перебуває під вартою з понеділка, зізнався в підпалі дверей мечеті і автомобіля, запевнивши тим не менш, що не хотів "вбити кого-небудь".

Підозрюваний сказав, що хотів помститися за руйнування собору Нотр-Дам в Парижі в квітні цього року, заявивши, що пожежа була спричинена членами мусульманської громади.

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"Його свідчення ставить під сумнів його стан здоров'я", - сказав прокурор Байонни, додавши, що підозрюваний пройде огляд у психіатра.

У понеділок 84-річний чоловік відкрив вогонь у місті Байонна, поранивши двох людей, які намагалися завадити йому підпалити мечеть. Після цього він підпалив припаркований поблизу автомобіль і повернувся додому в сусідню комуну, де його затримала поліція.