У Франції затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля мечеті

У французькому місті Байонна в департаменті Атлантичні Піренеї невідомий влаштував стрілянину навпроти мечеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Інцидент стався у другій половині дня в понеділок.

Правоохоронцям вдалося затримати стрільця, хоча той намагався втекти.

Повідомляється, що він встиг важко поранити двох людей. Їх госпіталізували.

Зловмисник також застосував запальний пристрій, що призвело до виникнення пожежі на території мечеті. Пожежа була швидко ліквідована пожежниками.

Мотив атаки поки невідомий.