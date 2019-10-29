Стрельба у мечети во Франции: нападавший хотел "мести" за пожар в Нотр-Дам

Пожилой мужчина, который устроил стрельбу возле мечети во французском городе Байонна, ранив двух человек, говорит, что хотел отомстить за пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Прокурор Байонны Марк Марие подробно рассказал о мотивах стрелка, которому уже далеко за 80 лет.

Он сказал, что мужчина, находящийся под стражей с понедельника, признался в поджоге дверей мечети и автомобиля, заверив тем не менее, что не хотел "убить кого-либо".

Подозреваемый сказал, что хотел отомстить за разрушение собора Нотр-Дам в Париже в апреле этого года, заявив, что пожар был вызван членами мусульманской общины.

Читайте также Во Франции задержали мужчину, устроившего стрельбу возле мечети

"Его показания ставят под сомнение его состояние здоровья", - сказал прокурор Байонны, добавив, что подозреваемый пройдет осмотр у психиатра.

В понедельник 84-летний мужчина открыл огонь в городе Байонна, ранив двух человек, которые пытались помешать ему поджечь мечеть. После этого он поджег припаркованный поблизости автомобиль и вернулся домой в соседнюю коммуну, где его задержала полиция.