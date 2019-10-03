У Брюсселі кажуть, що Польща мусить замінити кандидата в Єврокомісію

Польща повинна замінити кандидата на посаду єврокомісара Януша Войцеховського після провального слухання у вівторок у Комітеті з питань сільського господарства Європарламенту.

Про це кажуть джерела Rzeczpospolita у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Теоретично м'яч все ще в грі. Після жахливого слухання у вівторок Войцеховський отримав у середу ввечері перелік питань, щодо яких його попросили викласти свої погляди на спільну сільськогосподарську політику", - йдеться у матеріалі.

Якщо відповіді не задовольнять євродепутатів, його запросять на наступне слухання, і, знову ж таки, відбудеться зустріч координаторів політичних груп. Там Войцеховський повинен отримати підтримку двох третин голосів.

Читайте також Україна підготувала контрзаходи на відмову Польщі збільшити квоту на автоперевезення

І якщо йому не вдасться, відбудеться таємне голосування в комітеті з питань сільського господарства, де його долю вирішить більшість. Але зараз співрозмовники в Брюсселі кажуть, що Польща повинна шукати іншу людину на посаду комісара.

Як пише Euractiv, "Войцеховський повторював "я відкритий для дискусій" як мантру до кожного технічного питання".

Нагадаємо, кандидат Польщі в наступну Європейську комісію перебуває під слідством агентства ЄС з боротьби із шахрайством OLAF в зв'язку з ймовірними порушеннями у відшкодуванні витрат на відрядження.