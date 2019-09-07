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Польський кандидат до Єврокомісії фігурує у розслідуванні Агентства ЄС щодо протидії шахрайству

Субота, 7 вересня 2019, 11:51

Кандидат Польщі в наступну Європейську комісію знаходиться під слідством агентства ЄС по боротьбі з шахрайством OLAF в зв'язку з ймовірними порушеннями у відшкодуванні витрат на відрядження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник OLAF німецькому виданню Der Spiegel.

Ці звинувачення стосуються періоду, коли Януш Войцеховський був депутатом Європарламенту в період між 2004 і 2014 роками.

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Кандидат на посаду єврокомісара заявив, що він сплатив 11 250 євро за "недостатньо документовані" відрядження за період з 2009 по 2011 роки "за власною ініціативою".

Однак, згідно з повідомленням ЗМІ, розслідування OLAF пов'язано з додатковими транзакціями, а інформація з Європейського парламенту показує, що відповідні суми знаходяться "в діапазоні п'ятизначної суми".

Вважається, що Войцеховський, член Європейської аудиторської палати і колишній заступник голови комітету Європарламенту з питань сільського господарства, отримає сільськогосподарський портфель в комісії Урсули фон дер Ляєн.

Вона офіційно представить свою команду у вівторок.

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