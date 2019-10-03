В Брюсселе говорят, что Польша должна заменить кандидата в Еврокомиссию
Польша должна заменить кандидата на должность еврокомиссара Януша Войцеховского после провального слушания во вторник в Комитете по вопросам сельского хозяйства Европарламента.
Об этом говорят источники Rzeczpospolita в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Теоретически мяч все еще в игре. После ужасного слушания во вторник Войцеховский получил в среду вечером перечень вопросов, по которым его попросили изложить свои взгляды на совместную сельскохозяйственную политику", - говорится в материале.
Если ответы не удовлетворят евродепутатов, его пригласят на следующее слушание, и, опять же, состоится встреча координаторов политических групп. Там Войцеховский должен получить поддержку двух третей голосов.
И если ему не удастся, состоится тайное голосование в комитете по вопросам сельского хозяйства, где его судьбу решит большинство. Но сейчас собеседники в Брюсселе говорят, что Польша должна искать другого человека на должность комиссара.
Как пишет Euractiv, "Войцеховский повторял "я открыт для дискуссий" как мантру на каждый технический вопрос".
Напомним, кандидат Польши в следующую Европейскую комиссию находится под следствием агентства ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF в связи с вероятными нарушениями в возмещении расходов на командировки.