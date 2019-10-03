В Брюсселе говорят, что Польша должна заменить кандидата в Еврокомиссию

Польша должна заменить кандидата на должность еврокомиссара Януша Войцеховского после провального слушания во вторник в Комитете по вопросам сельского хозяйства Европарламента.

Об этом говорят источники Rzeczpospolita в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Теоретически мяч все еще в игре. После ужасного слушания во вторник Войцеховский получил в среду вечером перечень вопросов, по которым его попросили изложить свои взгляды на совместную сельскохозяйственную политику", - говорится в материале.

Если ответы не удовлетворят евродепутатов, его пригласят на следующее слушание, и, опять же, состоится встреча координаторов политических групп. Там Войцеховский должен получить поддержку двух третей голосов.

Читайте также Украина подготовила контрмеры на отказ Польши увеличить квоту на автоперевозки

И если ему не удастся, состоится тайное голосование в комитете по вопросам сельского хозяйства, где его судьбу решит большинство. Но сейчас собеседники в Брюсселе говорят, что Польша должна искать другого человека на должность комиссара.

Как пишет Euractiv, "Войцеховский повторял "я открыт для дискуссий" как мантру на каждый технический вопрос".

Напомним, кандидат Польши в следующую Европейскую комиссию находится под следствием агентства ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF в связи с вероятными нарушениями в возмещении расходов на командировки.