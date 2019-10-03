Напад в управлінні поліції Парижа розслідують як убивство, а не теракт

Прокурор Парижа підтвердив, що в результаті нападу співробітника з ножем в поліцейському управлінні французької столиці загинули троє офіцерів і адміністратор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокурор Парижа Ремі Хейц повідомив, що загинули троє чоловіків і одна жінка. Раніше представник профспілки поліцейських заявив, що четверо поліцейських загинули.

Міністр внутрішніх справ Франції повідомив, що одному з поранених співробітників поліції роблять термінову операцію.

Правоохоронці розповіли, що співробітник був застрелений під час нападу в четвер у штаб-квартирі поліції через дорогу від Собору Паризької Богоматері.

Прокурор не став розкривати мотиви 45-річного нападника, але сказав, що влада почала розслідування за статтею "вбивство", на даний момент виключивши терористичний мотив.

Повідомляється, що раніше співробітник, який скоїв напад, не створював жодних проблем.

В управління поліції прибуло керівництво країни, в тому числі президент Еммануель Макрон, який заявив, що бажає продемонструвати солідарність з усіма офіцерами і співробітниками поліції.