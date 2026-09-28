Каллас тиснутиме на країни ЄС, щоб Україна отримала перехоплювачі Patriot з їх арсеналів

У понеділок, 28 вересня, міністри оборони ЄС обговорять можливість передати Україні ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot з арсеналів держав Євросоюзу, в обмін на більш пізні постачання від виробника, профінансовані Україною.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на полях засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Держави ЄС 28 вересня обговорять можливість передачі Україні перехоплювачів для систем Patriot, які наявні в арсеналах ряду держав.

"Україна гостро потребує протиповітряної оборони. Ми знову звертаємося з цим закликом до тих, хто має їх на складах… Вони можуть передати їх Україні, щоб ракети Patriot, які вироблятимуться згодом, поповнили їхні запаси", – заявила Каллас.

Вона нагадала, що Європейський фонд миру такоєж нарешті розблоковано – і ще 1 млрд євро буде спрямовано на спільні закупівлі зброї для України.

"Європейська правда" вже повідомляла з посиланням на джерела про можливість того, що певна з держав-членів ЄС чи кілька держав передасть Україні вже наявні в неї перехоплювачі для Patriot, а Україна використає кошти з 90-мільярдного кредиту на замовлення такої ж кількості ракет для цієї держави у виробника у США. За даними "ЄвроПравди", такими державами можуть стати Іспанія або Греція.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США прийняв остаточне рішення, і Україна отримає ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Також Зеленський повідомив про домовленість про пакет ракет до Patriot з однією з держав, назва якої не розголошується.

Читайте статтю: Удари по РФ без протестів США. Про що домовилися Трамп і Зеленський у Нью-Йорку.