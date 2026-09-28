У Нідерландах спалахнула пожежа у центрі для шукачів притулку

Вранці 28 вересня у місті на півночі Нідерландів спалахнула пожежа у центрі для шукачів притулку.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у місті Ейдговен, за попередніми даними, пожежа спалахнула в одному з наметів на території центру.

Усіх мешканці притулку – за оцінками, від 150 до 200 осіб – евакуювали. На місці події також перебуває карета швидкої допомоги.

Минулої зими у центрі прийому шукачів притулку в Ейндговені ненадовго спалахнула пожежа, поліція заарештувала чоловіка за підозрою в підпалі.

Десять людей загинули і щонайменше двоє отримали серйозні поранення внаслідок пожежі в психогеріатричному пансіонаті в містечку Вільяфранка-де-Ебро поблизу іспанської Сарагоси.