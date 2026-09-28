У Нідерландах спалахнула пожежа у центрі для шукачів притулку
Новини — Понеділок, 28 вересня 2026, 09:17 —
Вранці 28 вересня у місті на півночі Нідерландів спалахнула пожежа у центрі для шукачів притулку.
Про це пише NOS, передає "Європейська правда".
Інцидент стався у місті Ейдговен, за попередніми даними, пожежа спалахнула в одному з наметів на території центру.
Усіх мешканці притулку – за оцінками, від 150 до 200 осіб – евакуювали. На місці події також перебуває карета швидкої допомоги.
Минулої зими у центрі прийому шукачів притулку в Ейндговені ненадовго спалахнула пожежа, поліція заарештувала чоловіка за підозрою в підпалі.
Десять людей загинули і щонайменше двоє отримали серйозні поранення внаслідок пожежі в психогеріатричному пансіонаті в містечку Вільяфранка-де-Ебро поблизу іспанської Сарагоси.
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