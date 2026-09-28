Посол США заявив про незмінність позиції Вашингтона щодо Тайваню після візиту Сі

Посол США в Китаї Девід Пердью заявив, що американська позиція щодо Тайваню залишається незмінною після державного візиту китайського лідера до Вашингтона минулого тижня.

Про це він сказав у неділю, 27 вересня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як зазначається, під час своєї поїздки Сі чинив значний тиск на Трампа, щоб той обмежив підтримку Тайваню. Зокрема, китайський лідер закликав США категорично "виступити проти" незалежності Тайваню.

За словами головного представника президента США в Пекіні, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін обговорюють питання продажу зброї Тайваню щоразу, коли зустрічаються, але позиція США щодо Тайваню залишається незмінною.

"Ми не підтримуємо незалежність, і ми не підтримуємо застосування примусу", – сказав Пердью.

На запитання, чи відмовляють США Тайваню в тому, що йому потрібно для самооборони, аби заспокоїти Сі, Пердью відповів, що це "абсолютно не так".

Він наголосив, що адміністрація Трампа вже схвалила продаж американської зброї Тайваню на суму $11 млрд, і тривають переговори щодо інших угод.

У травні Трамп після візиту до Китаю застеріг Тайвань від проголошення незалежності.

Тоді, за словами МЗС Китаю, Сі виступив із власними попередженнями щодо Тайваню, застерігаючи, що в майбутньому можуть статися "зіткнення і навіть конфлікти" зі США через цей острів.

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