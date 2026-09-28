Трамп на зустрічі з Сі пропонував йому купувати американську зброю

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з китайським колегою Сі Цзіньпіном запитав його, чи не хоче він купувати зброю американського виробництва.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі Fox News розповів посол США в Китаї Девід Пердью.

За словами посла, ця пропозиція від Трампа пролунала під час зустрічі з Сі, однак він не уточнив, якої саме.

"Президент Трамп продовжує повторювати: "Гей, ми ж продаємо зброю іншим країнам по всьому світу". Він навіть у якийсь момент запитав президента Сі, чи не хотів би той придбати трохи зброї", – розповів Пердью.

Дипломат не надав додаткових подробиць і не розкрив відповіді китайського лідера на цю пропозицію.

Визнання того, що американський президент запропонував продати зброю Китаю, є непересічним. Більшість американських політиків та законодавців від обох партій вважають цю комуністичну країну найбільшим військовим, економічним та дипломатичним суперником Сполучених Штатів – єдиним реальним конкурентом США як наддержави.

На прохання прокоментувати цю ситуацію Білий дім через американського посадовця заявив, що Сполучені Штати не мають наміру продавати зброю Китаю, пише The New York Times.

Державний департамент у своїй заяві зазначив, що "законодавство США забороняє продаж зброї Китаю, і жодних пропозицій чи планів щодо продажу зброї Китаю не існує".

Слід зазначити, що американський президент затримує укладення угоди про продаж зброї Тайваню на суму 14 мільярдів доларів, незважаючи на те, що згідно із законом 1979 року уряд США зобов’язаний постачати острову зброю оборонного призначення. Останній пакет озброєння був сформований посадовцями Державного департаменту та схвалений лідерами Конгресу на початку цього року, але відтоді "застряг".

Згодом Трамп підтвердив, що на перемовинах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у травні вони порушували питання про продаж американської зброї Тайваню.

Нагадаємо, 23-25 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідував США з державним візитом вперше з 2015 року; президент Дональд Трамп особисто зустрів його в аеропорту.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський попросив Трампа під час переговорів із лідером Китаю закликати його вплинути на очільника Кремля Владіміра Путіна задля завершення війни або принаймні деескалації.

Більше про зустріч Сі і Трампа читайте у статті "Європейської правди" Дві панди замість результату: що дала "історична" зустріч Трампа і Сі та чи йшлося про Україну.