Польський медцентр зазнав кібератаки

Польський медичний центр Enel-Med повідомив, що став жертвою кібератаки, внаслідок якої відбувся несанкціонований доступ до деяких даних пацієнтів.

Про це пише RMF24 із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався 24 вересня й торкнувся майже 3% усієї бази даних пацієнтів.

"Інцидент було швидко виявлено, і кібератаку вдалося зупинити. Одразу після виявлення інциденту ми вжили комплексних превентивних заходів та запровадили додаткові заходи безпеки", – зазначили в медичному центрі.

Enel-Med запевнив, що зв’яжеться індивідуально з тими, чиї дані були скомпрометовані.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб звести до мінімуму незручності, спричинені цією ситуацією. Безпека та захист даних наших пацієнтів залишаються нашим пріоритетом", – додали в медичному центрі.

Нещодавно у поліції Діфед-Повіс в Уельсі заявили про кібератаку, яка спричинила порушення роботи деяких систем і могла призвести до несанкціонованого доступу до інформації про співробітників.

Також писали, що невелика французька комуна у Бургундії скаржилася, що за лише один тиждень зазнала сотень тисяч кібератак – у більшості випадків схоже, що зловмисники надсилають запити з Росії.