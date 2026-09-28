Папа Римський завершив візит до Франції свічковою процесією в Лурді

Увечері 27 вересня тисячі паломників зібралися у французькому Лурді на свічкову процесію за участю Папи Римського Лева XIV, який завершував чотириденний візит до Франції.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Папа Римський, тримаючи свічку та розарій, пройшов за статуєю Діви Марії територією святилища. Він назвав себе "паломником серед паломників".

Процесія розпочалася біля гроту Массаб’єль, де, за католицькою традицією, у 1858 році Бернадетта Субіру побачила Діву Марію.

Lourdes Shrine is absolutely FULL, candles as far as the eye can see



Pope Leo XIV is leading the prayers pic.twitter.com/OEG5oR2jAn – Catholic Arena (@CatholicArena) September 27, 2026

Під час процесії молитви Розарію звучали французькою, англійською, італійською та іспанською мовами. Їх супроводжувала лурдська пісня "Ave Maria". На території святилища запалили понад 150 тисяч свічок.

Раніше понтифік відслужив месу просто неба, яка, за наведеними даними, зібрала близько 150 тисяч людей. Візит Лева XIV став першим офіційним державним візитом Папи Римського до Франції за останні 18 років.

26 вересня у Парижі тисячі людей зібралися на Єлисейських полях напередодні відкритої меси з Папою Римським.