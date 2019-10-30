Парламент Британии проголосовал за досрочные выборы в декабре: первые за 96 лет

Парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

438 депутатов Палаты общин приняли законодательство, проложившее путь к первым декабрьским выборам с 1923 года. Против проголосовали всего 20 депутатов.

Законопроект еще должен быть утвержден в Палате лордов, но он может стать законом до конца недели. Если это произойдет, начнется пятинедельная предвыборная кампания.

Премьер-министр заявил, что общественность должна иметь "выбор" относительно будущего Brexit и страны.

Джонсон надеется, что выборы дадут ему новый мандат на его соглашение по Brexit и помогут выйти из тупика, из-за которого выход из ЕС пришлось отложить до 31 января.

Напомним, премьер-министр Британии официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.

Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.