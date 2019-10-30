Пошту Австрії оштрафували на 18 млн євро за продаж даних про політичні уподобання клієнтів

Пошта Австрія змушена буде заплатити 18 мільйонів євро за збір та продаж даних про політичні уподобання клієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Австрійське управління захисту даних прийняло рішення про адміністративне стягнення після того як встановило, що поштова служба порушила правила конфіденційності.

У січні платформа журналістських розслідувань Addendum повідомила, що австрійська пошта продавала маркетинговим компаніям дані про імена, адреси, вік та стать приблизно 3 мільйонів клієнтів.

Після звіту представники поштового оператора оголосили, що поштова служба видалить свою базу даних про 2,2 млн клієнтів. Крім того, Austrian Post пообіцяла реструктурувати всю свою базу даних "за новими напрямками".

Поштовий оператор заявив про намір подати апеляцію на рішення.