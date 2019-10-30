Почту Австрии оштрафовали на 18 млн евро за продажу данных о политических предпочтениях клиентов

Почта Австрия будет вынуждена заплатить 18 млн евро за сбор и продажу данных о политических предпочтениях клиентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Австрийское управление по защите данных приняло решение об административном взыскании после того как установило, что почтовая служба нарушила правила конфиденциальности.

В январе платформа журналистских расследований Addendum сообщила, что австрийская почта продавала маркетинговым компаниям данные об именах, адресах, возрасте и поле около 3 миллионов клиентов.

После отчета представители почтового оператора объявили, что почтовая служба удалит свою базу данных о 2,2 млн клиентов. Кроме того, Austrian Post пообещала реструктурировать всю свою базу данных "по новым направлениям".

Почтовый оператор заявил о намерении подать апелляцию на решение.