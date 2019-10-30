Палата представників США підтримала нові санкції проти Туреччини

Палата представників США підтримала законопроєкт, який закликає президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти Туреччини через її наступ на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Санкції спрямовані проти високопоставлених чиновників Міністерство оборони Туреччини та турецького фінансового сектора.

Документ тепер буде спрямовано до Сенату США, який контролюють республіканці, і поки незрозуміло, чи буде він винесений на голосування.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило схвалення законопроєкту.

"Законопроєкт є несумісним із духом НАТО і суперечить домовленості, досягнутої щодо Сирії з адміністрацією США 17 жовтня", - йдеться у заяві.

Раніше Палата представників ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом, що також спричинило критичну реакцію Анкари.