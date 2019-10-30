Палата представителей США поддержала новые санкции против Турции

Палата представителей США поддержала законопроект, призывающий президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за ее наступление на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Санкции направлены против высокопоставленных чиновников Министерство обороны Турции и турецкого финансового сектора.

Теперь документ будет направлен в Сенат США, который контролируют республиканцы, и пока непонятно, будет ли он вынесен на голосование.

Министерство иностранных дел Турции осудило одобрение законопроекта.

"Законопроект несовместим с духом НАТО и противоречит договоренности по Сирии, достигнутой с администрацией США 17 октября", - говорится в заявлении.

Ранее Палата представителей приняла резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах геноцидом, что также повлекло критическую реакцию Анкары.