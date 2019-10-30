У Женеві починаються сирійські конституційні переговори, ініційовані РФ

У Женеві сьогодні вперше збереться сирійський конституційний комітет, який під егідою ООН має скласти політичне врегулювання для припинення громадянської війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Проведення засідання запропонувала Росія, його контролює спецпредставник ООН з Сирії Геїр Педерсен. Організація зустрічі мала певні труднощі, починаючи зі складу комітету, суперечок щодо церемонії відкриття та закінчуючи останніми бойовими діями на північному сході Сирії.

Міністри закордонних справ з Росії, Ірану та Туреччини у вівторок ввечері мали зустрітися з переговірниками, хоча Педерсен попросив усі країни триматися подалі і залишити переговори як виключно "сирійський процес, який керується Сирією".

Метою зустрічі є узгодження нової конституції для Сирії, але поки незрозуміло, чи це означатиме оновлення існуючої конституції, написаної в 2012 році, чи робота над документом почнеться з нуля.

Кінцевий термін для завершення переговорів не встановлено, але Педерсен сказав, що всі сторони пообіцяли працювати оперативно.

Попередні мирні переговори щодо Сирії в Женеві провалилися через небажання Росії тиснути на переговорну групу президента Башара Асада, але поточний процес є значною мірою російською конструкцією, і зустріч готував топовий російський дипломат з Сирії Александр Лаврентьєв.

До комітету входять 50 делегатів уряду Сирії, лояльних до сирійського президента, 50 членів сирійської опозиції, в основному підтримуваних Туреччиною та Саудівською Аравією, та 50 цивільних представників.

Ці переговори - вже четверта спроба закінчити війну в Сирії. Одна зі складнощів полягає в тому, що комітет повинен приймати резолюції або консенсусом, або більшістю у 75%, і багато хто вважає через це успіх переговорів малоймовірним.