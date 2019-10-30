В Женеве начинаются сирийские конституционные переговоры, инициированные РФ

В Женеве сегодня впервые соберется сирийский конституционный комитет, который под эгидой ООН должен сформировать политическое урегулирование для прекращения гражданской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Проведение заседания предложила Россия, контролирует его спецпредставитель ООН по Сирии Геир Педерсен. Организация встречи столкнулась с определенными трудностями, начиная от состава комитета, споров о церемонии открытия и заканчивая последними боевыми действиями на северо-востоке Сирии.

Министры иностранных дел из России, Ирана и Турции во вторник вечером должны были встретиться с переговорщиками, хотя Педерсен попросил все страны держаться подальше и оставить переговоры как исключительно "сирийский процесс, который руководствуется Сирией".

Целью встречи является согласование новой конституции для Сирии, но пока непонятно, будет ли это означать обновление существующей конституции, написанной в 2012 году, или работа над документом начнется с нуля.

Конечный срок для завершения переговоров не установлен, но Педерсен сказал, что все стороны пообещали работать оперативно.

Предыдущие мирные переговоры по Сирии в Женеве провалились из-за нежелания России давить на переговорную группу президента Башара Асада, но текущий процесс в значительной степени является российской конструкцией, и встречу готовил топовый российский дипломат по Сирии Александр Лаврентьев.

В комитет входят 50 делегатов правительства Сирии, лояльных сирийскому президенту, 50 членов сирийской оппозиции, в основном поддерживаемых Турцией и Саудовской Аравией, и 50 гражданских представителей.

Эти переговоры - уже четвертая попытка закончить войну в Сирии. Одна из сложностей заключается в том, что комитет должен принимать резолюции или консенсусом, или большинством в 75%, и многие считают успех переговоров маловероятным.