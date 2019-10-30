МЗС розраховує на тверду позицію ЄС щодо "Північного потоку-2"

Міністерство закордонних справ України розраховує на тверду позицію Євросоюзу в питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на цей проєкт.

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МЗС відомо про надання органами влади Данії дозволу на проведення робіт із будівництва "Північного потоку-2". Позиція міністерства залишається незмінною - проект становить реальні загрози безпеці регіону Балтійського моря, а також виклики енергетичній безпеці України та інших держав Східної Європи", - сказала Зеленко.

За її словами, в українському зовнішньополітичному відомстві переконані, що сам факт того, що розгляд цього питання викликав стільки дискусій у данському суспільстві, є підтвердженням цих небезпек.

Також Зеленко зазначила, що введення "Північного потоку-2" в експлуатацію дасть змогу ще більше посилити домінуючі позиції ВАТ "Газпром" (РФ) на європейському енергетичному ринку. Це заслуговує на особливу увагу в світлі відмови російської сторони під час тристоронніх консультацій 28 вересня ц. р. від предметного обговорення параметрів майбутнього контракту з транспортування російського газу газопроводами України з 1 січня 2020 року.

"У цьому контексті українська сторона розраховує на тверду позицію ЄС у питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на проект "Північний потік-2", - наголосила речниця МЗС України.

Як повідомлялося, Данське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни.