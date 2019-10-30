МИД рассчитывает на твердую позицию ЕС по " Северному потоку-2"

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает на жесткую позицию Евросоюза в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на этот проект.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МИД известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока-2". Позиция министерства остается неизменной - проект представляет реальные угрозы безопасности региона Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы", - сказала Зеленко.

По ее словам, в украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвал столько дискуссий в датском обществе, является подтверждением этих опасностей.

Также Зеленко отметила, что ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции ОАО "Газпром" (РФ) на европейском энергетическом рынке. Это заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны во время трехсторонних консультаций 28 сентября ц. г. от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа по газопроводам Украины с 1 января 2020 года.

"В этом контексте украинская сторона рассчитывает на жесткую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект "Северный поток-2", - подчеркнула пресс-секретарь МИД Украины.

Как сообщалось, Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.