Президент України Володимир Зеленський запропонував НАТО зробити Україну учасником Програми розширених можливостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком засідання Комісії Україна-НАТО у Києві.

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО, певні, що Україна готова до переходу на цей новий рівень співпраці", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що Україна зацікавлена посилити взаємодію з НАТО для підтримання стабільності у Чорноморському регіоні. "Ми очікуємо на підтримку щодо практичних кроків з імплементації чорноморського пакета НАТО, ухваленого в квітні цього року", - сказав він.

Програма розширених можливостей (Enhance Opportunity Program) сьогодні дозволяє об’єднати довкола НАТО клуб найближчих партнерів, які з різних причин не є союзниками, але готові тісно взаємодіяти, часто в технічних питаннях, в ході спільних операцій та навчань.

Минулого року помічник генерального секретаря НАТО з питань політики та безпеки Алехандро Альваргонсалес в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україні не потрібна участь у програмі НАТО для особливих партнерів, оскільки вона має свою програму реформ, підготовлену Альянсом.

Тодішній голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко, який зараз очолює МЗС, заявляв, що НАТО поки не готове запросити Україну до програми розширених можливостей.

Як відомо, в Україні з дводенним візитом перебуває Північноатлантична рада НАТО. Вчора посли країн та генсек відвідали Одесу, а сьогодні проведуть зустрічі у Києві.

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