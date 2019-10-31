Зеленский предложил НАТО сделать Украину участником программы расширенных возможностей
Президент Украины Владимир Зеленский предложил НАТО сделать Украину участником Программы расширенных возможностей.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве.
"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, уверены, что Украина готова к переходу на этот новый уровень сотрудничества", - сказал Зеленский.
Он также заявил, что Украина заинтересована усилить взаимодействие с НАТО для поддержания стабильности в Черноморском регионе. "Мы ожидаем поддержку практических шагов по имплементации черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года", - сказал он.
Программа расширенных возможностей (Enhance Opportunity Program) сегодня позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.
В прошлом году помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде" заявил, что Украине не нужно участие в программе НАТО для особых партнеров, поскольку у нее есть своя программа реформ, подготовленная Альянсом.
Тогдашний глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, который сейчас возглавляет МИД, заявлял, что НАТО пока не готово пригласить Украину в программу расширенных возможностей.
Как известно, в Украине с двухдневным визитом находится Североатлантический совет НАТО. Вчера послы стран и генсек посетили Одессу, а сегодня проведут встречи в Киеве.
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