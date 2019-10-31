Кулебу в останній момент затвердили на чолі комісії з питань євроатланичної інтеграції

Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулебу призначили головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

Указ датований 30 жовтня, тобто Кулебу призначили в день приїзду до України Північноатлантичної ради НАТО.

Досі Комісію очолювала колишня віцепрем'єрка Іванна Климпуш-Цинцадзе, цим самим указом її звільнили від виконання цих обов'язків.

Як відомо, в Україні з дводенним візитом перебуває Північноатлантична рада НАТО. Вчора посли країн та генсек відвідали Одесу, а сьогодні проводять зустрічі у Києві.

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