Кулебу в последний момент утвердили во главе комиссии по вопросам евроатлантической интеграции

Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебу назначили председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Указ датирован 30 октября, то есть Кулебу назначили в день приезда в Украину Североатлантического совета НАТО.

До сих пор Комиссию возглавляла бывший вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, этим же указом ее освободили от выполнения этих обязанностей.

Как известно, в Украине с двухдневным визитом находится Североатлантический совет НАТО. Вчера послы стран и генсек посетили Одессу, а сегодня проведут встречи в Киеве.

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