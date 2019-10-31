"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": генсек НАТО в Раді процитував Шевченка

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму виступі у Верховній раді процитував вірш Тараса Шевченка.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі", - зацитував генсек вірш під назвою "Минають дні, минають ночі".

На цитату Кобзаря депутати відреагували оплесками.

Перед цим Столтенберг зазначив, що Україна, як суверенна держава має право обирати власне майбутнє у сфері безпеки.

"Ніхто за межами країни не має право вето. Час сфер впливу пішов у минуле", - сказав він.

Зазначимо, що Столтенберг виступав в українському парламенті у липні 2017 року і тоді він також цитував вірш Шевченка "Мені однаково, чи буду".