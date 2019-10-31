Адвокат Суду ЄС: Польща, Угорщина і Чехія порушили закон, відмовившись від біженців

Польща, Угорщина та Чехія порушили законодавство Євросоюзу, відмовившись брати участь у загальнообов’язковій схемі розподілу квот на біженців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій сьогодні думці генерального адвоката Суду ЄС Елеонори Шарпстон.

У грудні 2017 року Єврокомісія подала позови до Суду ЄС проти трьох країн через їхню відмову від участі в програмі переселення біженців, які прибули до Греції та Італії.

Шарпстон ​​заявила, що кожна країна ЄС повинна виконувати свої зобов'язання відповідно до законодавства ЄС, а їх зневага "є небезпечним першим кроком до розладу впорядкованого та структурованого суспільства, що управляється верховенством права".

"Суд повинен ухвалити рішення про те, що, відмовившись виконувати тимчасовий та обмежений у часі механізм обов'язкового переселення заявників на міжнародний захист, Польща, Угорщина та Чехія не виконали своїх зобов’язань за законодавством ЄС", - йдеться у документі

Думка генерального адвоката не є обов'язковою, але остаточні рішення суду, як правило, збігаються з нею.