Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Будапешт объяснил, почему снял вето с заявления комиссии Украина-НАТО

Генсек НАТО в Раде призвал к реформе СБУ

Зеленский подтвердил желание получить ПДЧ в НАТО

Орбан объяснил необходимость сотрудничества с Россией Божьей волей






Адвокат Суда ЕС: Польша, Венгрия и Чехия нарушили закон, отказавшись от беженцев

Четверг, 31 октября 2019, 14:59

Польша, Венгрия и Чехия нарушили законодательство Евросоюза, отказавшись участвовать в общеобязательной схеме распределения квот на беженцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном сегодня мнении генерального адвоката Суда ЕС Элеоноры Шарпстон.

В декабре 2017 года Еврокомиссия подала иски в Суд ЕС против трех стран за их отказ от участия в программе переселения беженцев, прибывших в Грецию и Италию.

Шарпстон ​​заявила, что каждая страна ЕС должна выполнять свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС, а их пренебрежение – это "опасный первый шаг к расстройству упорядоченного и структурированного общества, управляемого верховенством права".

"Суд должен принять решение о том, что, отказавшись выполнять временный и ограниченный во времени механизм обязательного переселения заявителей на международную защиту, Польша, Венгрия и Чехия не выполнили своих обязательств по законодательству ЕС", - говорится в документе

Мнение генерального адвоката не является обязательным, но окончательные решения суда, как правило, совпадают с ним.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Суд ЕС мигранты
powered by lun.ua