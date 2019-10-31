Адвокат Суда ЕС: Польша, Венгрия и Чехия нарушили закон, отказавшись от беженцев

Польша, Венгрия и Чехия нарушили законодательство Евросоюза, отказавшись участвовать в общеобязательной схеме распределения квот на беженцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном сегодня мнении генерального адвоката Суда ЕС Элеоноры Шарпстон.

В декабре 2017 года Еврокомиссия подала иски в Суд ЕС против трех стран за их отказ от участия в программе переселения беженцев, прибывших в Грецию и Италию.

Шарпстон ​​заявила, что каждая страна ЕС должна выполнять свои обязательства в соответствии с законодательством ЕС, а их пренебрежение – это "опасный первый шаг к расстройству упорядоченного и структурированного общества, управляемого верховенством права".

"Суд должен принять решение о том, что, отказавшись выполнять временный и ограниченный во времени механизм обязательного переселения заявителей на международную защиту, Польша, Венгрия и Чехия не выполнили своих обязательств по законодательству ЕС", - говорится в документе

Мнение генерального адвоката не является обязательным, но окончательные решения суда, как правило, совпадают с ним.