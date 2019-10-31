ІДІЛ підтвердила загибель аль-Багдаді і визначила його наступника

Терористичне угруповання "Ісламська держава" підтвердило у четвер, що її лідер Абу Бакр аль-Багдаді був убитий.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на агенцію джихадистів Amaq, передає "Європейська правда".

Аль-Багдаді був убитий спецназом США на північному заході Сирії, заявив в неділю президент Дональд Трамп.

До сьогодні ІДІЛ зберігала мовчання з приводу аль-Багдаді. В якості його наступника угруповання призначило джихадиста на ім’я Абу Ібрагім аль-Хашемі Аль-Курайші.

Айменн аль-Тамімі, дослідник Університету Суонсі, що спеціалізується на "Ісламській державі", сказав, що це ім'я нікому не відоме, однак за ним може стояти Хадж Абдулла, якого Держдепартамент США визначив як можливого наступника Багдаді.

"Це може бути хтось із відомих нам джихадистів, який, можливо, щойно прийняв це нове ім'я, - сказав Тамімі.