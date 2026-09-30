Президент Румунії розповів про подальші кроки після провалу голосування за нового прем’єра

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що планує нові консультації з парламентськими партіями на наступний понеділок, після чого він висуне нову кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Заяву румунського президента наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Дан виступив із цим коментарем після того, як парламент Румунії відхилив спробу євродепутата Зігфріда Мурешана сформувати уряд.

"Сьогодні ми стали свідками чергової невдачі депутатів парламенту у формуванні більшості навколо уряду", – заявив президент у Празі.

"Я вважаю, що це необхідний крок, щоб кожен із нас – партії та громадяни – зрозумів: у політиці потрібен консенсус. Політика – це консенсус, і більшість – це консенсус. За цих умов я скличу партії до президентського палацу в понеділок для консультацій, а в понеділок після обіду я висуну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра", – оголосив Дан.

Він закликав політичні партії провести свої внутрішні засідання "і цього разу прийти з рішеннями, які зможуть бути ухвалені".

"Хочу запевнити румунів та наших партнерів, що ми збережемо прозахідний курс і дотримаємося фінансових зобов’язань, які взяли на себе", – наголосив Дан.

Уряд Мурешана не зміг набрати 233 голоси, необхідні для затвердження.

Це вже вдруге, коли парламент офіційно відхиляє кандидата, висунутого президентом Румунії Нікушором Даном, і, згідно з конституцією країни, це означає, що він може оголосити позачергові вибори.

Однак Дан неодноразово давав зрозуміти, що не хоче цього робити.

Політична криза у Румунії триває з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вийшли зі складу попередньої урядової коаліції і підтримали вотум недовіри уряду Іліє Боложана.

Більшість румунів хочуть, щоб політсили якнайшвидше домовились про формування повноцінного уряду.

За даними станом на середину літа, ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи PSD.