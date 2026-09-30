Суд в Парижі присудив тюремні строки 6 особам через загибель понад 30 мігрантів у Ла-Манші

У середу паризький суд визнав шістьох чоловіків винними у ненавмисному вбивстві у зв’язку з загибеллю понад 30 осіб у Ла-Манші п’ять років тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Терміни покарання для шести чоловіків, визнаних винними у ненавмисному вбивстві, становили від шести до десяти років позбавлення волі. Іншим були призначені покарання від шести місяців з відстрочкою виконання до чотирьох років ув’язнення. Одного чоловіка визнали невинним.

Ще сімох чоловіків визнали винними у менш тяжких злочинах, пов’язаних із незаконним перевезенням мігрантів, що мають різний ступінь тяжкості, зокрема у сприянні нелегальній імміграції в складі організованого угруповання та у злочинній змові.

Серед жертв були переважно іракські курди, а також афганці, ефіопи, єгиптянин, громадянин Сомалі, іранський курд та громадянин В’єтнаму.

Мігранти загинули після того, як їхній перевантажений надувний човен здувся під час переправи через одну з найзавантаженіших у світі морських трас.

Це була найстрашніша катастрофа за всю історію, пов’язана з мігрантами у вузькій морській протоці, що розділяє Францію та Велику Британію.

Французьке рибальське судно сповістило служби екстреної допомоги, помітивши у листопаді 2021 року тіла, що плавали у водах біля французького узбережжя поблизу Кале. Було вилучено тіла 27 жертв, тоді як щонайменше чотирьох інших так і не знайшли. Вижили лише двоє чоловіків.

Нагадаємо, британські та французькі ультраправі заявили, що докладуть зусиль, щоб зупинити рух човнів з мігрантами через Ла-Манш.

Тим часом у ЄС повідомили про рішення відправити катери до Ла-Маншу для боротьби з човнами мігрантів після того, як у серпні 2026 року берегова охорона врятувала 157 людей із човна, який загорівся під час проходження протоки.

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