У Польщі психіатри повторно обстежать українця, підозрюваного у вбивстві священника

Двоє судових психіатрів знову оцінять стан Ігоря М., який минулого четверга на території монастиря бенедиктинок у Ярославі напав на п’ятьох людей, вбивши священника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Окружна прокуратура в Перемишлі призначила двох психіатрів-експертів, які повторно обстежать Ігоря М. Як повідомила речниця прокуратури Малгожата Тацюх-Курасевич, експерти мають кілька днів на повторну оцінку психічного стану чоловіка.

Якщо стан 31-річного українця покращиться, йому будуть висунуті звинувачення, і його допитають.

У лікарні досі залишаються ще двоє найважче поранених осіб.

24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

У польській прокуратурі розповіли, що українець у четвер в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень.

Судові психіатри констатували у нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах, зокрема в допиті.

У суботу 26 вересня Районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення щодо Ігоря М.