У Німеччині заарештували сирійця за підозрою у скоєнні воєнних злочинів

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала чоловіка в землі Рейнланд-Пфальц за підозрою у скоєнні воєнних злочинів у Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Співробітники Управління кримінальної поліції землі Рейнланд-Пфальц заарештували сирійця у середу вранці у місті Нойвід. Федеральна прокуратура звинувачує його у воєнних злочинах проти осіб шляхом вбивства.

Пізніше громадянина Сирії мали доставити до слідчого судді Федерального верховного суду в Карлсруе, який ухвалить рішення щодо попереднього ув’язнення. За даними Федеральної прокуратури, чоловік спочатку служив у сирійських збройних силах, але не пізніше 2012 року приєднався до опозиційного ополчення в якості командира.

Згідно з заявою прокуратури, у 2015 році він разом з іншими заарештував трьох осіб, яких підозрювали у приналежності до сирійського уряду. "В’язнів змушували зізнатися у нападах на обвинуваченого та інших членів його угруповання", – йдеться далі у заяві.

Пізніше обвинувачений стратив їх, вистріливши кожному в голову "з близької відстані".

Наприкінці минулого року у Німеччині висунули звинувачення у злочинах проти людяності, катуваннях і вбивствах колишньому наглядачу в одній із в’язниць Дамаска під час перебування при владі сирійського диктатора Башара аль-Асада.

Перед цим Німеччина передала Міжнародному кримінальному суду у Гаазі заарештованого влітку громадянина Лівії, якого підозрюють у низці тяжких злочинів.