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ИГИЛ подтвердила гибель аль-Багдади и определила его преемника

Четверг, 31 октября 2019, 18:33

Террористическая группировка "Исламское государство" подтвердила в четверг, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на агентство джихадистов Amaq, передает "Европейская правда".

Аль-Багдади был убит спецназом США на северо-западе Сирии, заявил в воскресенье президент Дональд Трамп.

До сегодня ИГИЛ хранила молчание по поводу аль-Багдади. В качестве его преемника группировка назначила джихадиста по имени Абу Ибрагим аль-Хашеми Аль-Курайши.

Айменн аль-Тамими, исследователь Университета Суонси, специализирующаяся на "Исламском государстве", сказал, что это имя никому не известно, однако за ним может стоять Хадж Абдулла, которого Госдепартамент США определил в качестве возможного преемника Багдаде.

"Это может быть кто-то из известных нам джихадистов, который, возможно, только принял это новое имя, - сказал Тамими.

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