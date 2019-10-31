ИГИЛ подтвердила гибель аль-Багдади и определила его преемника

Террористическая группировка "Исламское государство" подтвердила в четверг, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на агентство джихадистов Amaq, передает "Европейская правда".

Аль-Багдади был убит спецназом США на северо-западе Сирии, заявил в воскресенье президент Дональд Трамп.

До сегодня ИГИЛ хранила молчание по поводу аль-Багдади. В качестве его преемника группировка назначила джихадиста по имени Абу Ибрагим аль-Хашеми Аль-Курайши.

Айменн аль-Тамими, исследователь Университета Суонси, специализирующаяся на "Исламском государстве", сказал, что это имя никому не известно, однако за ним может стоять Хадж Абдулла, которого Госдепартамент США определил в качестве возможного преемника Багдаде.

"Это может быть кто-то из известных нам джихадистов, который, возможно, только принял это новое имя, - сказал Тамими.